Riad und Moskau verlängern Drosselung der Ölproduktion

Mehrere erdölexportierende Länder haben die Verlängerung der freiwilligen Drosselung ihrer Ölproduktion angekündigt. Saudi-Arabien werde seine Produktion im Zeitraum von April bis Juni weiter um eine Million Barrel pro Tag kürzen, zitierte die amtliche Presseagentur SPA am Sonntag das Energieministerium des Landes. Russland erklärte ebenfalls am Sonntag, die Ölproduktion bis Juni um 471.000 Barrel pro Tag zu reduzieren.

Auch der Irak will die Kürzung der Förderung um 220.000 Barrel pro Tag verlängern. Saudi-Arabien kündigte an, die Kürzungen nach Juni nach und nach zurückzunehmen. Die Entscheidung sei "in Abstimmung mit einigen Teilnehmerländern" der sogenannten OPEC+ getroffen worden, berichtete die SPA mit Verweis auf den Verbund von 23 erdölexportierenden Ländern, denen Saudi-Arabien und Russland angehören.