Riad sieht Entscheidung des US-Senats als Einmischung

Saudi-Arabien hat eine symbolische Entscheidung des US-Senats zur Einstellung der amerikanischen Hilfe für die von Riad geführte Militäroperation im Jemen kategorisch zurückgewiesen. Die Entscheidung des Senats beruhe auf "gehaltlosen Behauptungen und Vorwürfen", teilte das saudische Außenministerium in der Nacht auf Montag mit. Die Resolution im Fall Khashoggi wies Riad ebenfalls scharf zurück.

Das Vorgehen des US-Senats beinhalte eine “eklatante Einmischung in die Innenpolitik des Königreichs”, zitierte die Agentur SPA weiter aus der Mitteilung. Darin betonte das Außenministerium in Riad laut der Nachrichtenagentur AFP aber auch, dass die USA ein “verbündeter und befreundeter Staat” seien und Riad seine Beziehungen zu Washington weiter “verstärken” wolle. Die Resolutionen des US-Senats seien aber “besorgniserregend”.

Der US-Senat hatte in der Vorwoche symbolisch beschlossen, die US-Hilfe für die von Saudi-Arabien geführte und hochumstrittene Militäroperation im Jemen zu beenden. Hintergrund der Resolution ist die Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi.

Nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten waren höchste Kreise Saudi-Arabiens um Kronprinz Mohammed bin Salman an der Tötung Khashoggis im saudischen Generalkonsulat in Istanbul beteiligt, oder wussten zumindest davon. In einer zweiten Entscheidung verabschiedete der Senat eine Resolution, die die saudische Führung für den Tod Khashoggis verantwortlich macht.