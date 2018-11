Rhomberg entfaltet wieder Sinn

„SinnEntFalter 2018“: Pünkt­lich zur Verleihung des Klima­schutzpreises veröffentlicht die Rhomberg Gruppe ihren aktuellen Nachhaltigkeitsbe­richt.

„Nachhaltigkeit ist eine Grundeinstellung und ein ge­lebter Wert unserer Unterneh­menskultur“, erklärt Hubert Rhomberg, CEO und Eigentü­mervertreter der Rhomberg Gruppe mit Sitz in Bregenz. „Daher versuchen wir in allem, was wir tun und bauen, im wahren Sinne des Wortes ‚Sinn zu entfalten‘.“ Wie das konkret aussieht, darüber in­formiert das Bau- und Bahn­technikunternehmen regel­mäßig mit seiner eigenen Art des Nachhaltigkeitsberichts, dem „SinnEntFalter“.