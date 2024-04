RHI Magnesita will Resco Group übernehmen

Der österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat heute die Absicht bekannt gegeben, den US-Konzern Resco Group, Hersteller von Aluminiumoxid-Monolithen und Feuerfestmaterialien, für einen Unternehmenswert von bis zu 430 Mio. Dollar zu übernehmen. Resco betreibt sieben Werke und zwei Rohstoffstandorte in den USA sowie zwei Betriebe in Großbritannien und Kanada.

Der US-Konzern ist derzeit im Besitz von Balmoral Funds, einem in Kalifornien ansässigen Private-Equity-RIA mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. Dollar, teilte die RHI am Ostermontag in einer Aussendung mit. Resco verzeichnete demnach 2023 einen ungeprüften Umsatz von 252 Mio. Dollar, einen Gewinn vor Steuern von 20 Mio. und ein Bruttovermögen von 191 Mio. Dollar.