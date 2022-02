RHI Magnesita stellt sich auf mögliche Gas-Knappheit ein

Der börsennotierte österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat 2021 trotz deutlich gestiegener Transport-, Energie- und Rohstoffkosten einen kräftigen Gewinnsprung geschafft. Der Kostendruck werde sich aber heuer deutlich erhöhen, sagte CEO Stefan Borgas am Montag zur APA. Vor allem die Verteuerung von Erdgas und die stark steigenden Lohnkosten würden zu Preiserhöhungen zwingen. Gasknappheit könnte Produktion gefährden.

Der Mitarbeiterstand sei im Vorjahr insgesamt leicht gestiegen und werde auch heuer steigen, sagte Borgas. In Österreich habe man zwei große Rohstoffwerke in der Steiermark (Breitenau) und Tirol (Hochfilzen). Die großen Fertigprodukt-Standorte seien in der Veitsch (Stmk) und in Radenthein (Kärnten). In Wien ist die globale Firmenzentrale, und in Leoben gibt es einen großen Forschungsstandort. "Damit haben wir in Österreich 1.400 Mitarbeiter." Drei große Werke hat das Unternehmen in Deutschland, zwei in Frankreich. "Europa macht circa 25 Prozent unseres Geschäfts aus." Marktführer sei man in Südamerika mit Standorten in Brasilien und Argentinien mit mehr als 5.000 Beschäftigten. In Nord- und Südamerika zusammen mache man etwa 40 Prozent des Gesamtumsatzes. Ein Großgeschäft habe man auch in Indien, der Türkei und China.