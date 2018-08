RHI Magnesita mit gutem Halbjahr auch dank US-Stahlzöllen

Der in London börsennotierte Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Geschäft gemacht und gut verdient. Geholfen haben Preiserhöhungen, aber auch die gelieferten Mengen legten zu. RHI Magnesita profitierte von den US-Strafzöllen auf Stahlimporte, die zu einer höheren lokalen Produktion und damit zu mehr Magnesitimporten führten.

“Wir sind Gewinner des Zolls der Amerikaner auf importierten Stahl”, so Borgas. Die Nachfrage aus dem Land sei deutlich gestiegen, “wir müssen unsere weltweite Lieferkette umbauen”. Noch habe es auch nicht im Gegenzug in anderen Weltgegenden einen Nachfragerückgang gegeben. Denn üblicherweise sei es für RHI Magnesita ein Nullsummenspiel, wenn sich Stahlproduktion verlagert – “außer, dass das Geschäft in den USA gerade sehr profitabel ist”. RHI Magnesita kann in den USA nicht nur höhere Preise verlangen, weil es keine eigene Magnesitproduktion im Land gibt, sondern profitiert auch davon, dass die US-Stahlhersteller zusätzliche Dienstleistungen mitkaufen.