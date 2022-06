„Rheiner Spaß“ – Ultimate Frisbee Turnier in Hohenems

Der Ultimate Frisbee Club Hohenems veranstaltet am 18. und 19. Juni 2022 bereits zum vierten Mal ein „HAT Turnier“ mit dem Namen „Rheiner Spaß“ im Herrenriedstadion.

Bei dem Turnier werden rund 120 Personen teilnehmen und – wie der Name schon sagt – wird der Spaß am Spiel dabei im Vordergrund stehen. Im Gegensatz zu klassischen Turnieren melden sich die Teilnehmer einzeln an und geben bei der Anmeldung ihre Spielstärke in einer Selbsteinschätzung bekannt.