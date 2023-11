RHC Wolfurt ist sensationell Tabellenführer

Mit einem 4:2 Auswärtserfolg beim Genéve RHC setzt der Raiffeisen RHC Wolfurt seinen Erfolgslauf fort und setzt sich an die Spitze der NLA-Tabelle.

Es ist historisch für den Hofsteigclub, erstmals in der Vereinsgeschichte nimmt man den Platz an der Sonne ein. Und der Auftritt war bemerkenswert, mit viel Druck legte man die 6. Runde an und ließ dem Gastgeber nicht viel Luft zum Atmen. Doch es dauerte eine gute Viertelstunde, bis Fermin Roby die Wolfurter Führung besorgte. Kilian Laritz setzte drei Minuten später einen drauf und als Aurel Zehrer wiederum kurz darauf sich für die 3:0 Pausenführung verantwortlich zeigte, war der Vorteil definitiv im Gästelager.