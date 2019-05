RHC Wolfurt gewinnt erstes Finale im Penaltyschießen

Nach dem Sieg im Penaltyschießen gegen Vordemwald fehlen RHC Wolfurt noch zwei Erfolge für den Aufstieg in die Schweizer Nationalliga A.

Ohne langes zuwarten und abtasten, legten sowohl der heimische Raiffeisen RHC Wolfurt, als auch die Gäste des RHC Vordemwald aus dem schweizerischen Aargau, vor der sich eingefundenen beeindruckenden Heimkulisse los. Bereits in der fünften Spielminute war es der Kapitän der Gäste, Simon Wuffli, welcher mittels einem unhaltbaren Kreuzeckkracher die Führung besorgte. Leichte Unsicherheiten stellten sich in der Defensive der Hofsteiger ein und so konnte Kläui nach einem Fehler von Wolfurt Torhüter Manzanero die umjubelte Führung zum 2:0 eiskalt verwerten. Spielertrainer Bartes zog sodann sein erstes Timeout und fand die passenden Worte an seine Schützlinge. Kleine Änderungen in der Defensive, sowie die Einwechselung von Abwehrass Tobias Winder, brachten die nötige Stabilität zurück. Eine Frage der Zeit war sodann der Anschlusstreffer, welcher in der 14. Spielminute dem Wolfurter Toptorschützen Bosch vorbehalten war. Jener schnappte sich hinter dem eigenen Tor den Ball und narrte mittels einem Solo der Extraklasse die gesamte Vordemwälder Mannschaft. Auch nach der Pause steckten beide Teams nicht zurück und drängten weiter auf das gegnerische Tor bzw. eine Vorentscheidung. Dem jüngeren der Wäldler Moor Brüder, Patrick, war es sodann vorbehalten die zwischenzeitliche 3:1 Führung der Gäste zu besorgen. Mittels einem Doppelschlag stellte das Heimteam den Score wieder gleich und verwandelte damit die HockeyArena in ein Tollhaus.