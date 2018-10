RHC Dornbirn übernimmt die Tabellenspitze

RHC Dornbirn gewinnt spannenden Fight in Thun dank effizienter Standardausbeute mit 8:5 und übernimmt nach dem ersten Spieltag die Tabellenführung.

Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel mit einigen Druckphasen auf beiden Seiten. Die Sterne versuchten das Tempo hoch zu halten und gingen bis zur 20. Minute zweimal in Führung, doch die Dornbirner drehten mit drei Treffern die Partie innert zwei Minuten vor der Pause auf 2:4. Nach einer blauen Karte wegen Foulspiel gegen Mirantes hielt Gomes Da Silva seinen Kasten sowohl beim Penalty als auch in Unterzahl sauber. Die Garcia-Boys versuchten das Tempo nach Seitenwechsel zu kontrollieren und das Ergebnis zu verwalten aber nach der zweiten blauen Karte gegen Mirantes (zweimal beim Penalty zu früh bewegt) kam leider wieder unnötig Spannung und Hektik in die Partie. Diesmal musste sich Ersatztorhüter Gomes Da Silva beim Penalty sowie einem direkten Freistoss geschlagen geben. Dornbirn sah fünf Minuten vor Schluss beim Stande von 3:6 wie der sichere Sieger aus. Die Hausherren warfen nochmals alles nach vorne und kamen tatsächlich per Doppelschlag nochmals auf 5:6 heran. Nachdem Thun zwei Minuten vor Spielende den Torhüter für einen fünften Feldspieler ersetzte, fiel die Entscheidung per Hagspiel-Doppelpack ins leere Tor.