RHC Dornbirn trifft auf einen bekannten Gegner

Der RHC Dornbirn erwischte bei der Auslosung des neuen „WS Europa Cup“ in Corregio (IT), die letzten Jahre unter CERS-Cup bekannt, nach 2015 erneut das Topteam von Juventude de Viana.

Die Nordportugiesen sind ein starker Erstligist, ein Weiterkommen in die zweite Runde ist wohl eher ein Wunschdenken. Ein Blick auf die Weltrangliste verrät schon einwenig, was die Dornbirner in der Stadthalle am 20. Oktober erwarten wird, wenn die auf Rang 146 platzierten Hausherren die auf Platz 18 gesetzten Mannen von Juventude de Viana herausfordern werden.