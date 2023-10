RHC Dornbirn in der Bredouille

Dornbirns Rollhockey-Team plagen Verletzungssorgen vor Duell gegen Spitzenreiter Uttigen.

Dornbirn. In der vierten Schweizer NLA-Runde gastiert der RHC Dornbirn diesen Samstag, 21. Oktober beim aktuellen Spitzenreiter RSC Uttigen. Die Aaretaler haben ihre beiden Auftaktspiele gegen Wimmis sowie Wolfurt knapp gewonnen und sich auch beim letzten Spiel in Thun mit 2:1 durchgesetzt. Mit drei Siegen sind die Gelb-Blauen die einzige Mannschaft, die bislang alle Spiele gewonnen haben und gehen dementsprechend mit breiter Brust ins Heimspiel gegen Dornbirn.

Nichtsdestotrotz werden die Messestädter im dritten Auswärtsspiel in Folge alles daransetzen, um in der Tabelle den Anschluss nicht zu verlieren und dem Gegner die erste Niederlage zu bescheren. Allerdings ist noch unklar, welche Spieler zur Verfügung stehen werden, da sich beim letzten Auswärtsspiel in Diessbach mit Kilian Hagspiel, Sebastian Mostögl und Kilian Jochum, gleich drei Spieler verletzten. Kapitän Roche Brunner, der eine Nasen-OP hinter sich hat, gesellt sich zu den Ausfällen, was dazu führt, dass der RHC Dornbirn mit einem dezimierten Kader antreten muss.