RH will mehr Transparenz bei Studienvergabe in Ministerien

Der Rechnungshof (RH) hat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht die Auftragsvergabe von Studien im Sozial- sowie im Außenministerium im Zeitraum von 2014 bis Mitte 2018 unter die Lupe genommen. Neben dem Wunsch nach mehr Transparenz bei der Auftragsvergabe empfahl das Kontrollorgan etwa vermehrt auf die Verfügbarkeit von internem Know-how zu achten. Insgesamt kontrollierte der Rechnungshof 24 Vergaben und eine Förderung mit einem Volumen über 3,3 Mio. Euro.

Das Sozialministerium etwa erteilte 2016 unter dem damaligen Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) der London School of Economics and Political Science den Auftrag, eine Effizienzanalyse des österreichischen Sozialversicherungssystems zu erstellen. Wie der RH kritisierte erfolgte die Beauftragung ohne Ausschreibung und ohne Vergleichsangebote. Die Auftragssumme umfasste 630.000 Euro (exklusive Umsatzsteuer), ausbezahlt wurden schließlich 609.950 Euro (exklusive Umsatzsteuer). Zudem legte die LSE die Studie im August 2017 zu zwei Dritteln in englischer Sprache vor, was der RH ebenfalls bemängelte.