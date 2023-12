RH rügt Beschaffung in den Wiener Spitälern

Der Rechnungshof zerpflückt in einem aktuellen Bericht die Beschaffung in den Wiener Gemeindespitälern. Anlass für die Prüfung war ein Ansuchen von ÖVP und Grünen. Analysiert wurden Auftragsvergaben im Gesundheitsverbund (WIGEV) von 2010 bis 2021, wobei Bereiche wie Medizintechnik oder Beratungsleistungen unter die Lupe genommen wurden. Der RH rügte unter anderem eine intransparente Vorgangsweise bzw. eine mangelnde Dokumentation sowie auffällige Auftragsbeträge.

"Er nahm dadurch mögliche wirtschaftliche sowie auch technologische Nachteile in Kauf, da er potenzielle Mitbewerber durch mangelnde Öffentlichkeit von Vergabeverfahren ausschloss", heißt es im Bericht. Der größte Auftragnehmer, eine namentlich nicht genannte "Unternehmensgruppe", nahm demnach eine Sonderstellung ein. 19 Prozent betrug ihr Anteil am Auftragsvolumen. Keine andere Firma soll auch nur annähernd diesen Wert erreicht haben.

Gemutmaßt wird weiter, dass Aufträge vorsätzlich in verschiedene Lose aufgeteilt wurden, um die Schwelle für eine Direktvergabe zu unterschreiten. Diese liegt bei 100.000 Euro. Eine erkleckliche Anzahl von Vergaben soll knapp darunter gelegen sein, wodurch eine Ausschreibung nicht nötig war.

Der Rechnungshof wies darauf hin, dass eine derartige Stückelung bzw. eine Aufteilung des Volumens nicht erlaubt ist. Es bestehe "dringend Handlungsbedarf", teilte man mit. Eine mögliche Umgehung des Bundesvergabegesetzes müsse jedenfalls verhindert werden. Festgestellt wurde eine hohe Konzentration auf wenige Auftragnehmer. So vergab der Gesundheitsverbund laut Rechnungshof an die jeweils zehn größten Betriebe rund 52 Prozent des Volumens oder rund 37 Prozent der Aufträge.

In der Medizintechnik sahen sich die Prüfer 55 Geschäfte genauer an. Ergebnis: Mängel gab es bei 38 Vergaben. Die Dokumentation, das Vergabeverfahren oder die Angebotsprüfung wurden hier als unzureichend erachtet. Auch missverständlich formulierte Unterlagen gab es laut Bericht. Festgehalten wurde auch, dass sich Bieter wiederholt darüber beschwert haben, dass Ausschreibungen oft so spezifisch waren, dass die Punkte - wie vermutet wurde - nur von einem Anbieter zu erfüllen waren.