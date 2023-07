RH-Rohbericht kritisiert Vergaben in Wiener Spitälern

In einem Rohbericht des Rechnungshofs (RH) werden Vergabeverfahren zu Anschaffungen - etwa von Medizintechnik - in Wiener Gemeindespitälern kritisiert. Wie der "Kurier" berichtet, wurden 1.500 Ankäufe mit einem Volumen von über 630 Mio. Euro zwischen 2010 und 2021 untersucht. Aufgefallen sind demnach unter anderem mangelhafte Dokumentationen und die Konzentration auf wenige Anbieter.

Auch wurde bemängelt, dass bei der Medizintechnik eine "hohe Konzentration auf wenige Auftragnehmer" bestand. So wurde an die jeweils zehn größten Anbieter rund 52 Prozent des Volumens vergeben. Der größte, namentlich nicht genannte Auftragnehmer soll alleine 19 Prozent lukriert haben.

Zitiert wurde auch eine Wigev-Stellungnahme, wonach man 2017 eine Reihe von Maßnahmen gesetzt hat, die zu Verbesserungen in den Vergabeprozessen geführt hätten. Im Zusammenhang mit der geringen Zahl von Auftragnehmern wurde auf den oft sehr kleinen Markt verwiesen - auf dem es nicht viele Anbieter gebe. "Jenes Unternehmen etwa, auf welches das größte Auftragsvolumen entfällt, hält 46 Prozent des globalen Marktanteils an Magnetresonanzgeräten", betont der Wigev laut "Kurier" in seiner Stellungnahme.