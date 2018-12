RH-Präsidentin will unter anderem Parteifinanzen prüfen

91 Prüfungen hat der Rechnungshof 2018 abgeschlossen, aber er würde gerne noch mehr kontrollieren. Präsidentin Margit Kraker deponiert im Tätigkeitsbericht 2018 den Wunsch nach "echten Prüfungsrechten" für Parteifinanzen und Zuständigkeit für Unternehmen ab 25 Prozent Staatsbeteiligung. Diesbezüglich gab es einen Dämpfer: Der VfGH hat dem Rechnungshof beim Flughafen Wien die Kompetenz versagt.

Am Schwechater Flughafen ist die öffentliche Hand zu 40 Prozent beteiligt, dennoch darf der Rechnungshof laut Verfassungsgerichtshof seit 1. Juni 2017 dort nicht mehr prüfen. Das ist eine “Kontroll-Lücke”, bekräftigt Kraker, dass sie sich um deren Schließung durch eine klare gesetzliche Regelung bemühen wird. Infrastrukturunternehmen sollten umfassend kontrolliert werden – zumal an die RH-Zuständigkeit z.B. auch geknüpft ist, dass die Bediensteten den strengeren Anti-Korruptionsregeln der “Amtsträger” unterliegen.

Keine Einschau nehmen darf der RH auch in die Finanzen der Parteien. Von ihnen muss er jährlich die Bilanzen einsammeln und diese dann veröffentlichen, aber er darf nicht prüfen, wie sie die – aus der Parteiförderung erhaltenen – öffentlichen Mittel verwenden.

Im Jahr 2018 hat der Rechnungshof 91 Prüfungen abgeschlossen – darunter aufsehenerregende wie jene des Baus des Wiener Krankenhauses Nord. Sie wurden dem Nationalrat – dessen Kontrollorgan er ist – in 66 Berichten vorgelegt. Prüfungsaufträge aus dem Parlament gab es 2018 keine. Die Prüfberichte zeigen recht gute Wirkung: Von im Jahr davor 2.739 deponierten Anregungen hatten die 111 betroffenen Stellen 2018 1.285 umgesetzt, in 884 Fällen wurde die Umsetzung zugesagt, das macht in Summe 79 Prozent.