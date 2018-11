RH kritisiert hohe Kosten der Essl-Übernahme durch Albertina

Der Rechnungshof kritisiert die Kosten der Übernahme der Sammlung Essl durch die Albertina. Wie aus dem heute, Freitag, veröffentlichten Bericht hervorgeht, sieht man die (im Überprüfungszeitraum als Dauerleihgabe angedachte) Übernahme aus wirtschaftlicher Sicht kritisch. Die kürzlich erfolgte Schenkung von 40 Prozent der Sammlung durch Karlheinz Essl dürfte daran allerdings wenig ändern.

“Von der Albertina wären nur Dauerleihgaben zu übernehmen, die eine wirtschaftliche und zweckmäßige Ergänzung ihrer Sammlungen darstellen können”, heißt es in dem 70 Seiten starken Rechnungshof-Bericht, der sich auf die Geschäftsjahre 2013 bis 2016 bezieht. “Insbesondere wären nur Dauerleihgaben zu übernehmen, die zu keiner Abhängigkeit von Mitteln Dritter führen.” In diesem Zusammenhang moniert der RH das Ansuchen der Albertina um eine Subventionserhöhung von 2,2 Mio. Euro anlässlich der Dauerleihgabe im Jahr 2017, der das Bundeskanzleramt jedoch bisher nicht nachkam und stattdessen für das Jahr 2017 einen Betrag von 1 Mio. Euro zusagte. Für das Jahr 2018 flossen vom Bund 800.000 Euro, für 2019 sind 850.000 Euro budgetiert.

In dem RH-Bericht wird die Übernahme der Sammlung Essl direkt mit jener der Sammlung Batliner im Jahr 2007 verglichen, um die mangelnde Wirtschaftlichkeit zu verdeutlichen. Der Wert der Sammlung Batliner wird mit rund 346,5 Mio. Euro ausgewiesen, jener der Sammlung Essl mit rund 203,55 Mio. Euro. Während die Albertina für die Sammlung Batliner lediglich zusätzliche Förderungen von jährlich 200.000 bekam und keine Depot-Kosten entstehen, koste das Depot für die Sammlung Essl seit 2017 jährlich 320.000 Euro, an Drittmitteln seien 2,2 Mio. Euro angefragt worden. Auch die jährlichen “direkten Kosten” seien doppelt so hoch (440.000 Euro bei Batliner, 800.000 Euro bei Essl).