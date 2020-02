REWE Österreich bildet 2000 Lehrlinge aus

Die REWE Group in Österreich setzt ihren Weg fort und erhöht sukzessive die Lehrlingszahlen.

„Mit Ende November 2019 gab es in ganz Österreich 15.387 Handelslehrlinge – das sind übrigens 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Unsere 2000 REWE-Group-Lehrlinge machen da einen richtigen Löwenanteil aus. Darauf sind wir wirklich stolz. Als einer der größten Arbeitgeber des Landes liegt uns die Lehrlingsausbildung natürlich besonders am Herzen. Auch wenn wir die Ausbildungszahlen bereits massiv erhöht haben, hätten wir gern noch mehr Lehrlinge – am besten doppelt so viele. Schließlich sind Lehrlinge die Fach- und Führungskräfte der Zukunft, die wir dringend brauchen,“ betont Christoph Matschke, Vorstand der REWE International AG. Diesen Start können bei BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA, ADEG, AGM und den REWE-Group-Zentralfirmen unter anderem derzeit auch 55 geflüchtete Lehrlinge und 197 Lehrlinge mit integrativer Lehre machen.