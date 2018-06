Rettungswagenfahrer hat Mitschuld an Unfall

50:50-Verschulden: Rettungsauto mit akustischem Warnsignal und Blaulicht fuhr bei Rotlicht in Kreuzung und kollidierte mit Pkw.

Selbst Stefan Denifl, der Anwalt des klagenden Autofahrers, war überrascht vom Ausmaß des Mitverschuldens für den Verkehrsunfall, das die Richterin im Zivilprozess am Bezirksgericht Dornbirn dem beklagten Lenker des Rettungsautos zuwies. Mit 50 Prozent bezifferte Richterin Claudia Feiertag in ihrem rechtskräftigen Urteil die Mitverantwortung des Rotkreuz-Fahrers. Die anderen 50 Prozent entfielen auf den klagenden Pkw-Lenker.

Das Einsatzfahrzeug vom Roten Kreuz war nach den gerichtlichen Feststellungen mit eingeschaltetem Folgetonhorn und Blaulicht am 12. September 2017 auf der Dornbirner Lustenauerstraße in Fahrtrichtung Lustenau bei Rotlicht mit mehr als 15 und weniger als 24 Stundenkilometern in die Messekreuzung eingefahren. Das Rettungsauto, das einen Herzinfarktpatienten transportierte, hätte nach Ansicht der Zivilrichterin dabei lediglich im Schritttempo unterwegs sein dürfen.