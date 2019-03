Rettungswagen krachte im Pongau in Pkw

Die Kollision eines Rettungswagens mit einem Pkw hat am Mittwoch auf der B311 bei Schwarzach im Pongau vier Verletzte gefordert. Laut Polizei hatte ein 58-jähriger Sanitäter, der von Zell am See in Richtung Schwarzach fuhr, einen Wagen überholt und stieß dann mit einem weiteren, vor ihm fahrenden Pkw zusammen, der nach links zu einem Parkplatz abbiegen wollte.

Der Rettungswagen war zum Zeitpunkt der Kollision um 17.05 Uhr nicht im Einsatz. Der Sanitäter aus dem Pongau und sein Beifahrer, ein Zivildiener, und auch die beiden Insassen des zweiten Unfallfahrzeuges, zwei Ungarinnen, wurden leicht verletzt. Das Rote Kreuz brachte sie in das Krankenhaus nach Schwarzach. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr St. Veit im Pongau. Der Unfallbereich war 30 Minuten lang erschwert passierbar.