Rettungsschiff mit 87 Personen in Spanien eingetroffen

Ein Rettungsschiff mit 87 Flüchtlingen an Bord ist nach tagelanger Fahrt auf dem Mittelmeer in Spanien eingetroffen. Das Schiff der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms lief Donnerstagfrüh in den Hafen von Algeciras in der Region Andalusien ein, wie die Organisation auf Twitter mitteilte. Die Schutzsuchenden waren nach ihrer Bergung vor der Küste von Libyen eine gute Woche unterwegs.

Darunter waren auch zwölf Minderjährige aus dem Sudan und Gambia. Sowohl Italien als auch Malta verwehren den privaten Seenotrettern die Einfahrt in ihre Häfen. Stattdessen bringt die libysche Küstenwache die Menschen immer öfter wieder zurück in das von einem Bürgerkrieg erschütterte nordafrikanische Land. Die Zustände in den Lagern dort werden von NGOs immer wieder heftig kritisiert.

Proactiva Open Arms hatte aufgrund dieser Entwicklung zuletzt zweimal nach Spanien fahren müssen: Einmal mit 60 Geretteten, die nach Barcelona gebracht wurden und einmal mit einer Überlebenden und zwei Leichen an Bord, die auf Mallorca in Empfang genommen wurden.