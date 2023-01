Rettungskräfte nach Erdbeben im Iran in Alarmbereitschaft

Nach einem Erdbeben im Iran haben die Behörden die Rettungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben am Mittwoch im Nordwesten Irans nahe der türkischen Grenze eine Stärke von 5,8. Mindestens 20 Menschen seien verletzt und Hunderte Gebäude beschädigt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA unter Berufung auf lokale Behörden. Hilfskräfte des Roten Halbmonds seien in die betroffenen Gebiete geschickt worden.

Videos der Agentur Tasnim zeigten Risse in Wohnhäusern. Iranischen Medien zufolge gab es auch mehrere Nachbeben nahe der Stadt Choi. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von zehn Kilometern.