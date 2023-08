Rettungsaktion nach Absturz von Militärflieger in Australien

Einen Tag nach dem Absturz einer US-Militärmaschine mit drei Toten und acht Schwerverletzten während Manövern in Australien sind die restlichen Flugzeuginsassen weitgehend unversehrt gerettet worden. Die Behörden bestätigten am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass die vermissten 15 Marinesoldaten inzwischen aufgespürt worden seien. Sie hätten entweder leichte Verletzungen erlitten oder seien unverletzt geblieben.

Der Polizeichef der nördlichen Territorien, Michael Murphy, beschrieb die Absturzstelle als "dichtes Buschland". In örtlichen Medien sagte er, dass den Rettungsarbeiten in der schwer zugänglichen Gegend die Nähe einer Landebahn zugute gekommen sei. Dadurch sowie dank gut koordinierter Rettungsmaßnahmen hätten einige Verletzte schneller behandelt werden können - "was wahrscheinlich einige Leben gerettet hat".

Bei dem Absturz auf einer abgelegenen Insel im Norden des Landes waren am Sonntag drei Soldaten ums Leben gekommen, acht weitere Marineinfanteristen wurden nach Angaben eines US-Armeesprechers schwer verletzt. Die Maschine vom Typ Osprey hatte demnach insgesamt 23 Insassen an Bord, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache abstürzte.

Die abgestürzte Maschine hatte an der groß angelegten Militärübung "Predators Run" teilgenommen, an der tausende Soldaten aus den USA und Australien sowie Militärs aus Indonesien und den Philippinen beteiligt sind. Angesichts des wachsenden Einflusses von China in der Region hat sich Nordaustralien in jüngster Zeit zu einem wichtigen Gebiet für Militärübungen der US-Armee entwickelt.