Rettet die Tagesmütter

Warum wir uns dafür einsetzen sollten, dass es weiterhin Tageseltern gibt

„Seit Jahrzehnten sind die Tagesmütter eine zentrale Institution in der Kinderbetreuungslandschaft Vorarlbergs. Durch Veränderungen im Betreuungsangebot des Landes steht derzeit aber ihre Existenz auf dem Spiel“, erklärt SPÖ-Frauensprecherin Elke Zimmermann die Dramatik der Situation.

Tageseltern sind wichtiges Angebot

Tageseltern sind dort flexibel, wo Kleinkindbetreuung, Kindergärten und Schülerbetreuung an ihre Grenzen stoßen. Vor allem für berufstätige Eltern – und besonders für Alleinerziehende – ist das ein wichtiger Aspekt. „Gerade im ländlichen Bereich sind die stationären Einrichtungen oft auf wenige Kernzeiten beschränkt. Da gibt es eine Lücke, die derzeit nur von Tageseltern überbrückt wird“, so Elke Zimmermann.

Tageseltern sind flexibel und ergänzen stationäre Einrichtungen

Die SPÖ möchte, dass Eltern in Zukunft die Möglichkeit haben, unter den Betreuungsangeboten flexibler auswählen zu können, was ihnen entgegenkommt. „Der Arbeitsmarkt ist sehr flexibel geworden, da muss man auch in der Kinderbetreuung darauf reagieren – Tageseltern sind hier ein wichtiger Baustein und keine Konkurrenz zu stationären Einrichtungen, sondern eine wichtige Ergänzung“, erklärt Zimmermann.