Rettet die "Dorflädele": Nahversorgungszentrum Sibratsgfäll eröffnet

Sibratsgfäll - „Gustels Mittel zum Leben, mitten im Dorf“. Im neuen Nahversorgungszentrum soll es alles geben was man zum täglichen Leben braucht und noch ein bisschen mehr.

Dass die Sibratsgfäller weiterhin einen Nahversorger haben ist August Dorner zu verdanken. Der gelernte Bäcker ist einer, der nicht nur zuschaut, sondern gerne selbst gestaltet. Als der bisherige Betreiber des Dorfladens in Pension ging und kein Nachfolger in Sicht war, begann August Dorner die ersten Ideen zu spinnen: „Ohne Nahversorger hätte auch die Bäckerei auf lange Sicht keine Zukunft gehabt, also beschloss ich die Bäckerei meines Onkels zu kaufen und zu einem Nahversorgungszentrum auszubauen.