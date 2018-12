Restaurierung der Prunkräumlichkeiten der Staatsoper beendet

Rechtzeitig zum 150. Geburtstag kommendes Jahr ist die Restaurierung der Prunkräumlichkeiten der Wiener Staatsoper beendet. Für 1,427 Mio. Euro wurden die Areale in ihren alten Glanz zurückversetzt. "Alles ist vergessen - es ist wieder wunderschön", freute sich Direktor Dominique Meyer bei der Präsentation am Montag über das Erreichte, ohne den desaströsen Zustand vor den Arbeiten zu vergessen.

“Wir haben absichtlich nicht so hell beleuchtet, um die Misere nicht zu zeigen”, erinnerte sich Meyer an den Zustand vor der Restaurierung. Umso prachtvoller präsentieren sich Schwindfoyer und -loggia nun wieder. Die Renovierung des Vestibül wurde bereits Ende Oktober 2017 abgeschlossen, nun folgten als zweites Baulos die im ersten Stock zum Ring hin gelegenen Räumlichkeiten.

14 Leinwandgemälde und die vergoldeten Blumenbouquetbilder an den Wänden wurden vom Schmutz der Zeit gereinigt, der Stuck und die Wandfarbe erneuert, die Vergoldung auf Vordermann gebracht. Vor allem in der am schlimmsten betroffenen Loggia sticht der neue, farbintensive Eindruck der Malerei ins Auge. “Es wurde alles mit sehr viel Kompetenz, Liebe und Sorgfalt gemacht”, freute sich Meyer.