Restaurierung der Accademia-Brücke in Venedig beendet

Die Restaurierung der bekannten Accademia-Brücke in Venedig ist beendet. Nach elfmonatigen Arbeiten wird am 29. August die abgeschlossene Restaurierung der Brücke gefeiert, berichteten lokale Medien am Donnerstag. Das Gerüst um die Brücke wird in diesen Tagen entfernt. Die Brücke wurde mit einer Spende in Höhe von 1,7 Millionen Euro des weltweit größten Brillenunternehmen Luxottica restauriert.

Der Konzern ist in der Provinz Treviso beheimatet. Der “Ponte dell’Accademia” ist die einzige Holzbrücke am Canal Grande. Eine erste Brücke unweit der Galleria dell’Accademia wurde im 19. Jahrhundert errichtet, sie war aus Eisen.

Im frühen 20. Jahrhundert wollte man diese Struktur ersetzen. Dazu wurde im Jahr 1933 ein Wettbewerb ausgeschrieben, den zwei Architekten gewannen. Ihr Entwurf wurde nie umgesetzt, dafür wurde ein Provisorium aus Holz errichtet. Dieses wurde vor rund 30 Jahren restauriert und mit einer Stahlkonstruktion verstärkt. Die Brücke, die jährlich acht Millionen Personen passieren, ist seit Jahren schon renovierungsbedürftig.