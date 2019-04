Restaurierte Engel wieder auf Eisenstädter Kalvarienberg

Seit 2015 laufen die Arbeiten zur Sanierung des Kalvarienberges der Haydnkirche in Eisenstadt. Dabei wurden auch 55 Engelfiguren, denen die Witterung teils stark zugesetzt hatte, restauriert. Am Mittwoch kehrten die letzten zwei, nunmehr strahlend weiß, aus der Werkstatt des Restaurators auf den Kalvarienberg zurück.

Dies sei “ein wichtiger Meilenstein in der Sanierung”, zeigte sich Propstpfarrer Wilhelm Ringhofer erfreut. Die Rückkehr der beiden letzten Engel bilde den Abschluss der Sanierung der beiden Kapellen in der Kirchengasse. Auch die gesamte Fassade an der Bergkirche wurde einer umfassenden Putzsanierung unterzogen, um zu vermeiden, dass sich Schäden in den Innenbereich ausbreiten. Das gesamte Investitionsvolumen der 2018 durchgeführten Arbeiten belief sich auf 324.000 Euro, berichtete Ringhofer.