Restaurant um fast 400 Euro betrogen: Familie isst ausgiebig und geht, ohne zu zahlen

Die achtköpfige Familie bestellte das Teuerste in einem italienischen Restaurant. Dann machen sie sich alle aus dem Staub. Der Wirt ist fassungslos.

In der Welt der Gastronomie gibt es mit Sicherheit so einige skurrile Geschichten über Gäste, die besonders spezielle Wünsche haben. Es gibt allerdings auch jene, die Rechnungen nicht bezahlen. „Dine and Dash“ (auf Deutsch: Iss und Lauf) nennt sich das in Großbritannien, wie das Beispiel einer besonders dreisten Familie zeigt. Doch die unverschämte Truppe hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Das italienische Restaurant Bella Ciao in Swansea in Wales (Großbritannien) ist erst seit kurzem eröffnet. Das Lokal läuft gut an, wie man in den sozialen Medien sehen kann. Dann aber der Schock: Gäste lassen den Besitzer am Freitagabend auf einer offenen Rechnung von 329 britische Pfund (umgerechnet etwa 380 Euro) sitzen. Die achtköpfige Gruppe – vier Erwachsene und vier Kinder – sollen sich zuvor teure Steaks, doppelte Desserts und 15 Flaschen Limonade gegönnt haben.