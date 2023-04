Ressourcenschonend und regional aus Tradition

Vorarlberg Milch zählt weltweit zu den Nachhaltigkeitspionieren in der Branche.

Weltweit an der Spitze

Gelungen ist das mit einem Muster an Nachhaltigkeit. Denn die Vorarlberg Milch in Feldkirch hat für den Erweiterungsbau das DBGN-Zertifikat in Gold (Deutsches Gütesiegel für nachhaltiges Bauen) bekommen, als erste Molkerei weltweit. Die Auflagen dafür sind hoch, wie Peter Engert von der Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft, die dieses zivilrechtliche Gutachten ausstellt, betont: „Es basiert auf den Säulen Ökologie, Wirtschaft und Soziales. Erst wenn die zusammenpassen, gibt es Gold“, erklärt er. „So was gibt es nicht von der Stange“, stellte dazu der technische Leiter von Vorarlberg Milch, Johannes Wehinger, sichtlich stolz bei der Fertigstellung fest. Dass alle Dächer mit PV-Anlagen ausgerüstet sind, ist selbstverständlich. Die Energie, die man nicht selbst verbraucht, wird für die nahegelegenen Freizeitanlagen der Stadt Feldkirch verwendet.