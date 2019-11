Respekt und Liebe brauchen Zeit

Was Patchwork-Familien (mehr) können müssen, damit es allen gut geht. Paar- und Familientherapeut Henri Gutmann diskutierte in der Reihe "Wertvolle Kinder" Chancen und Stolpersteine der bunten Familienform.

Rivalitäten und Erwartungsdruck

Sehnsucht nach „Kernfamilie eins“

Sieht man dies alles vor dem Hintergrund, dass Paare laut Gutmann dann am glücklichsten sind, wenn sie noch keine Kinder haben, braucht es für das Projekt Patchwork-Familie eine gehörige Portion Mut. Vor allem aber auch Zeit, um in die veränderte Lebenssituation hineinzuwachsen. Dies sei besonders für die Kinder wichtig. Für sie bedeute die neue Familienform zuerst einmal einen Verlust, während die Eltern Gewinn und Chancen im Fokus hätten. „Kinder brauchen Raum für den Trauerprozess, denn meistens wünschen sie sich einfach nur die Wiederherstellung der alten Familie.“ Diese „Sehnsucht nach Kernfamilie eins“ sei legitim und das Kind müsse diese auch aussprechen dürfen.

Paarbeziehung hat Priorität

Der „Böse“ im Alltag

Ein bis zwei Jahre dauere es in der Regel, bis sich die neue Familie stabilisiert und die Erwachsenen mit den fremden Kindern eine Freundschaft aufbauen konnten. Gutmann betonte, dass der fremde Elternteil im ersten Jahr keine erzieherischen Aufgaben übernehmen dürfe. „Die oder der Böse im Alltag muss immer der biologische Elternteil sein.“ Generell seien Patchwork-Familien umso einfacher, je kleiner die Kinder sind. „Kleine Kinder gewöhnen sich leichter an einen neuen Elternteil als große“, so der Therapeut, der dem anwesenden Publikum riet: „Seien Sie mutig und warten Sie nicht, bis Ihre Kinder in der Pubertät sind. Den Kindern geht es besser, wenn es den Eltern gut geht.“