Reschenpass und Mölltalstraße nach Murenabgängen gesperrt

Murenabgänge haben in der Nacht auf Dienstag in Tirol und Kärnten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Die Reschenstraße (B180) im Bezirk Landeck war wegen eines Murenabganges auf der italienischen Seite im Bereich des Grenzüberganges komplett gesperrt. Die Mölltalstraße (B106) im Bezirk Spittal an der Drau war nach einem Murenabgang zwischen Stall und Tresdorf nicht passierbar, hieß es vom ÖAMTC. In beiden Fällen gab es nur großräumige Umfahrungsmöglichkeiten.

Der oberhalb von Stall liegende Teil des Kärntner Gebirgstales, darunter die Orte Rangersdorf, Winklern oder Heiligenblut, war somit nur über die Drautalstraße (B100) sowie Osttirol auf der Großglocknerstraße (B107) erreichbar. Aufgrund der Sperre der Reschenstraße muss der Verkehr zwischen dem Oberinntal und dem Vinschgau über das Schweizer Engadin oder den Brennerpass ausweichen.