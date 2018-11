Republikanerin gewann Rennen um Senatssitz in Mississippi

Die Republikanerin Cindy Hyde-Smith hat bei der Stichwahl um einen Senatssitz im US-Bundesstaat Mississippi gewonnen. Die von US-Präsident Donald Trump unterstützte Senatorin setzte sich laut Hochrechnungen von US-Medien gegen den Demokraten Mike Espy durch. Die Sender Fox News und NBC sahen sie bei rund 55 Prozent. Damit haben die Republikaner im Senat künftig 53 Sitze und die Demokraten 47.

Hyde-Smith hatte mit einer Bemerkung für Wirbel gesorgt, die viele Beobachter als rassistisch werteten. Sie sagte über einen Unterstützer: “Wenn er mich zu einer öffentlichen Hinrichtung (“Hanging”) einladen würde, wäre ich in der ersten Reihe.” Die 59-Jährige entschuldigte sich später für die Äußerung, erklärte aber gleichzeitig, dass die Demokraten diese zu einer “politischen Waffe” gegen sie gemacht hätten. In Mississippi hatte es etliche Lynchmorde an Schwarzen gegeben.