Renzo Piano leitet Wiederaufbau der Brücke in Genua

Die im August eingestürzte Morandi-Brücke in Genua wird nach einem Plan des Italieners Renzo Piano neu errichtet. Der aus Genua stammende Stararchitekt wird als technischer Konsulent den Bau leiten. Das gab der Bürgermeister von Genua, Marco Bucci, bekannt. Geplant sei ein schlichter Bau "im Einklang mit dem Charakter der Stadtbewohner", sagte Bucci. Die Brücke soll Ende 2019 fertiggestellt sein.

“Renzo Piano stellt seine Erfahrung in den Dienst der Stadt”, meinte der Bürgermeister bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Der 81-jährige Piano hat bereits weltweit Brücken entworfen, unter anderem die 900 Meter lange Ushibuka-Brücke, die drei Inseln in Süden Japans verbindet. Der Architekt hatte schon den Hafen von Genua anlässlich der Expo 1992 neu gestaltet. Er verwandelte das ehemals heruntergekommene Viertel in einen beliebten Treffpunkt für Einheimische und Touristen.