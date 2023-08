Renovierung Pfarrkirche St. Karl – sich ein Bild machen!

Ein Wahrzeichen von Hohenems wird rundum erneuert. Seit dem Frühjahr sind die Arbeiten zur Innenrenovierung und Orgelsanierung der Pfarrkirche St. Karl in vollem Gange.

Abgeschlossen wurden inzwischen die Arbeiten an den einzigartigen Deckengemälden, welche der berühmte Barockmaler Andreas Brugger Ende des 18. Jahrhunderts geschaffen hatte. Bei einer Begehung besuchten mit Bürgermeister Dieter Egger Vertreter von Stadt und Kultur sowie der Pfarre die weithin berühmten Kunstwerke.

Die einmalige Gelegenheit, sich persönlich ein Bild zu machen und die Deckenfresken auf dem Gerüst aus nächster Nähe zu betrachten, besteht bei einer öffentlichen Besichtigung. Diese findet am Freitag, dem 8. September 2023, von 14 bis 17 Uhr vor Ort statt.

Figuren und Gesichter, welche sonst nur vom Kirchenboden aus betrachtet werden können, begegnet man so aus nächster Nähe. Ebenfalls gezeigt wird der neue Farbton in Grauweiß, welcher die bisher grün gehaltenen Stuckverzierungen schmücken wird. Der direkte Vergleich aus unmittelbarer Nähe zeigt: Der neue Farbton, welcher dem ursprünglichen Zustand vor der vergangenen Renovierung vor 40 Jahren entspricht, wird den Innenraum luftiger und heller erscheinen lassen. Die Pfarre dankt für das rege Interesse und hofft weiterhin auf großzügige finanzielle Unterstützung für das Projekt. Ein Wahrzeichen der Stadt kann so im neuen, alten Glanz erscheinen.