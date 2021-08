Rennradfahrer (35) bei Unfall in Klösterle verletzt

Der 35-Jährige geriet auf der Fahrbahn zu weit nach rechts und zog sich schwere Schulterverletzungen zu.

Ein 35-jähriger Rennradfahrer fuhr am Donnerstag um 16.45 Uhr in Klösterle auf der Klostertalerstraße (L 97) in Richtung Bludenz. In der Großtobelgalerie geriet der 35-Jährige auf der abschüssigen Fahrbahn zu weit nach rechts und touchierte die Leitplanke. Der Radfahrer kam in der Folge zu Sturz und zog sich schwere Schulterverletzungen sowie Abschürfungen zu.