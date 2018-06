Rennklassiker sorgte für rauchende Bremsen

Nach 35 Jahren gab es am vergangenen Freitag in der Dornbirner Rosenstraße das Revival des legendären Seifenkistenrennens – hunderte Besucher sorgten für beste Stimmung.

Dornbirn In den achtziger Jahren erlangte das Seifenkistenrennen in der Rosenstraße den Kultstatus in der Messestadt – bei der Neuauflage am vergangenen Freitag spürte man bei den Teilnehmern wieder das Rennfieber.

Monatelange Vorbereitung

33 Schulteams – von der Volksschule bis zur HTL – aus dem ganzen Land waren bei der Seifenkistentrophy 1.0 am Start. Mit viel Arbeitseinsatz und Herzblut haben die jungen Rennfahrer dabei in den vergangenen Wochen und Monaten an ihren Boliden gewerkelt und freuten sich nun auf das große Rennen. Auch das Organisationsteam rund um die Schuldirektoren Christoph Hämmerle und Ulrike Mersnik hat in der Vorbereitung ganze Arbeit geleistet. Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand dabei im vergangenen Herbst und seitdem laufen auch die Vorarbeiten – dementsprechend freute sich nun auch das OK-Team auf den großen Tag.

Hunderte Fans an der Rennstrecke

Bereits um 11 Uhr öffnete das Fahrerlager zur Seifenkistentrophy 1.0. Für die Teams gab es dabei erst nach der technischen Abnahme durch den ÖAMTC die Startnummer und die Fahrerlizenz. Nach einem Probedurchgang und der Fahrzeugsegnung durch Dominik Toplek rollten die Boliden an den Start. Die Teams, bestehend aus zwei Fahrern, mussten dabei die rund 250 Meter lange Strecke so schnell wie möglich absolvieren. Zur Halbzeit des Rennens gab es einen „Boxenstopp“ mit Fahrerwechsel. Rasant rollten die Boliden die Rosenstraße hinab und hunderte Fans an der Rennstrecke feuerten die Nachwuchs-Vettels lautstark an. Die Tagesbestzeit und den Sieg in der Kategorie der Mittelschulen sicherte sich am Ende das Team der NMS Haselstauden, die schnellste Zeit in der Kategorie der Volksschulen geht an die Fahrer der VS Rohrbach. Den Konstrukteurpreis des Tages holt sich die HTL Bregenz, die ihre Rennkiste mit Computer, Licht und Sound ausgestattet hat.

Gelungenes Revival einer Kultveranstaltung