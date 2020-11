Rennen um US-Senat dürfte erst im Jänner entschieden werden

Das Rennen um die Kontrolle des US-Senats dürfte erst im Jänner entschieden werden. Nach derzeitigem Auszählungsstand liegen Demokraten und Republikaner bei jeweils 48 Sitzen, vier Sitze sind noch offen. Derzeit wahrscheinlichstes Szenario ist, dass die Republikaner zwei davon holen und zwei weitere erst bei Stichwahlen zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten Anfang 2021 vergeben werden.

Der Senat ist eine der beiden Kammern des US-Kongresses, in dem unter anderem Gesetze beschlossen werden. Darüber hinaus kommen dem Senat wichtige Zustimmungsrechte zu - er bestätigt unter anderem die Kandidaten für Regierungsposten oder das Oberste Gericht. Zusammengesetzt ist er aus jeweils zwei Vertretern aller 50 US-Staaten. Für eine Mehrheit sind daher 51 Sitze nötig, wobei die Partei des Präsidenten in vielen Fällen auch mit 50 Sitzen auskommt. Bei Stimmengleichheit kommt dann dem Vizepräsidenten die entscheidende Stimme zu.

Nach den bisherigen Wahlergebnissen haben die Demokraten netto einen Sitz aufgeholt, indem sie zwei bisher von den Republikanern gehaltene Sitze "drehten", allerdings selbst umgekehrt auch einen Sitz verloren. Nach wie vor offen sind die Rennen in Alaska, North Carolina sowie beide Sitze in Georgia. Während in Alaska die Republikaner mehr oder weniger sicher das Rennen machen werden (ihr Kandidat führt derzeit mit 31 Prozentpunkten), sind die restlichen drei Staaten heißer umkämpft.