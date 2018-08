Rennen um die Spitzenkandidatur bei Wiener Grünen angelaufen

Das Rennen um die künftige Nummer eins der Wiener Grünen ist offiziell gestartet: Ab sofort läuft das Auswahlverfahren dafür, wer für die Wien-Wahl 2020 für die Regierungspartei als Spitzenkandidat fungieren wird. Schon am Sonntag hat sich der erste Interessent aus der Deckung gewagt: Gemeinderat Peter Kraus wird sich fix für den Spitzenplatz bewerben.

“Ich kandidiere, weil Wien meine große Liebe ist”, hatte Kraus – seit 2015 im Stadtparlament und zuvor Büroleiter von Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou – am Sonntag über seinen Blog bekanntgegeben. Der 31-jährige Volkswirt ist als Sprecher der Grünen Andersrum auch in der lesbisch-schwulen Community engagiert. Am Dienstagabend hat er Freunde und Wegbegleiter ins Akademietheater geladen, um dort gewissermaßen offiziell seine Kampagne zu starten.