René Helfer - Einer der letzten Füchtlinge der DDR

Renè Helfer flüchtete mit 21 Jahren am 9. November 1989 aus der DDR, über Ungarn nach Österreich. Dreißig Jahre danach wirft er einen Blick zurück und erzählt, wie er den Wandel damals miterlebt hat.

Wer in Vorarlberg den Fechtsport verfolgt, hat den Namen René Helfer vermutlich schon viele Male gehört. Der jetzige Trainer stammt aus Leipzig und war Fechtprofi in der DDR.

Flüchtete wegen dem Abenteuer

Mit 21 Jahren entschied sich der Leibziger den Schritt zu wagen und aus der DDR zu flüchten. Er selbst sagt, er sei des Abenteuer willens geflüchtet, nicht aber weil seine Lebenssituation dies verlangt habe. Im Gegenteil, als Spitzensportler führte René Helfer ein vornehmes Leben in der DDR. Das Timing seine Flucht bringt den Fechttrainer heute noch zum Schmunzeln. "Ich bin am 9. November 1989 geflüchtet. In Österreich angekommen habe ich erfahren, dass die Mauer gefallen ist."