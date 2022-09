Rendite ist weiblich

Frauen und Veranlagung – das ist selbst im Jahr 2022 noch bei Weitem kein Selbstverständnis.

Wie erleben Sie Ihre weiblichen Kunden in der Beratung?

Welche Aspekte sind Frauen bei ihrer Geldanlage besonders wichtig und wie kommen Sie diesen als Bank nach?

Frauen haben ein besonders starkes Interesse daran, nicht nur gute Renditen zu erzielen, sondern in Form nachhaltiger Investments auch an die Zukunft zu denken. Laut einer aktuellen Umfrage des US-Fondsriesen Morgan Stanley bevorzugen dreiviertel der Frauen nachhaltige Investments. Es ist uns wichtig, dass unsere Kundinnen Lösungen wählen können, bei denen der Nachhaltigkeitsaspekt besonders berücksichtigt wird. Auch das Asset Management der Hypo Vorarlberg hat wichtige Schritte in Richtung nachhaltiger Geldanlage gemacht. Nach gezielten Umschichtungen bieten wir ein umfangreiches Angebot an verant­wor­tungsvollen Investmentlösungen. Sämtliche Fonds der Hypo Vorarlberg tragen das yourSRI-Transparenzsiegel (SRI = Socially Responsible Investment), welches von der FE Fundinfo (Liechtenstein) AG, einem führenden Fondsdaten- und Technologieunternehmen, vergeben wird. Die Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitsrisiken iSd.VO (EU) Nr. 2019/2088. Wie bei allen Wertpapieren gilt auch hier: Diese können sich negativ auf die Wertentwicklung von Wertpapieren auswirken.