Rendi-Wagner will Kinderarmut verschwinden lassen

Die Bekämpfung der Kinderarmut stellt für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner eines der dringendsten Themen dar. Daher präsentierte sie am Samstag ein 300 Millionen Euro schweres Paket, das dafür sorgen soll, dass "Kinderarmut am Ende der kommenden Legislaturperiode kein großes Thema mehr ist". Unterstützt wurde Rendi-Wagner von Schauspielerin Elisabeth Orth und Ex-Bundespräsident Heinz Fischer.

Mit Elisabeth Orth hat nun auch Rendi-Wagner ein Mitglied der Hörbiger-Dynastie an der Seite. Nach dem Wirbel um die Aussagen von Christiane Hörbiger in einem ÖVP-Video, wonach der Misstrauensantrag Rendi-Wagners gegen den damaligen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "verblödet" gewesen sei, trat nun ihre Schwester, die langjährige Burg-Schauspielerin Elisabeth Orth, bei der Pressekonferenz mit der SPÖ-Vorsitzenden auf, um auf die Bedeutung des Themas aufmerksam zu machen.

Zu den Aussagen ihrer Schwester wollte Orth nichts sagen. Auf eine entsprechende Frage meinte sie bloß: "Sie kommen um die Frage nicht herum, ich schon." Vielmehr war die Schauspielerin interessiert daran, den Politikern ins Gewissen zu reden, entsprechend Geld in die Hand zu nehmen, seien doch 324.000 Kinder armutsgefährdet. "Fridays for Future" seien zu wenig, es müsse "Everyday for Future" heißen.