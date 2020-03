Rendi-Wagner will einheitliche Vorgaben bei Virusbekämpfung

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner tritt für ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei der Bekämpfung der Coronakrise ein. Bei einer Pressekonferenz Donnerstagmittag appellierte sie, die Zeit bis zu noch höheren Fallzahlen zu nutzen, um vor allem medizinisches und Pflege-Personal zu schützen, damit Ausfälle so gut wie möglich verhindert werden.

Maßnahmen brauche es da in allen 260 Krankenhäusern Österreichs. So müsse etwa der Umgang mit der Schutzkleidung, sowohl beim Anlegen als auch in der Interaktion mit Patienten, trainiert werden, da diese ja normal nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen.