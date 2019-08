Rendi-Wagner will 50 Euro mehr Pension für Kindererziehung

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner plädiert für eine Extra-Pension für Eltern. Die Kindererziehungszeiten sollen besser angerechnet werden, so dass (vor allem) Mütter um 50 Euro brutto mehr Pension pro Monat bekommen, forderte die SPÖ-Spitzenkandidatin am Sonntag im Vorfeld des Pensionsgipfels. Derzeit werden Auszeiten für die Kindererziehung mit 110 Euro mehr Pension abgegolten.

Pro Kind werden für Auszeiten vier Jahre mit einer Beitragsgrundlage von rund 1.600 Euro pro Monat (14 mal) angerechnet. Rendi-Wagner will das so verbessern, dass Eltern letztlich 160 Euro mehr Pension monatlich bekommen. Menschen, die schon in Pension sind, sollten die 50 Euro pauschal auf die normale Pension draufbekommen, forderte die SPÖ in einer Presseunterlage.