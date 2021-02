Rendi-Wagner warnt vor teureren Mieten

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner fordert ein Aussetzen der anstehenden Mietpreiserhöhungen für rund 500.00 Wohnungen, wie beispielsweise im Alt- und Gemeindebau. Sie warnt vor einer Kostenlawine für die Mieter durch die Anhebung der Richtwertmieten um voraussichtlich drei Prozent im April. "Sinkende Einkommen und steigende Mieten geht sich irgendwann nicht mehr aus", meinte sie heute in Richtung Bundesregierung.

Erschwerend käme hinzu, dass die Mietstundungen nun mit Ende März auslaufen und ein SPÖ-Antrag für eine Verlängerung abgelehnt wurde. "Da wissen viele Menschen nicht mehr, wie es weitergehen soll", so Rendi-Wagner mit Verweis auf über eine halbe Million Menschen in Arbeitslosigkeit und 460.000 in Kurzarbeit. "Im Parlament haben wir die Möglichkeit, die Erhöhung der Richtwertmieten auszusetzen. Das ist nicht neu, das gab es zuletzt 2009 und 2016", sagte sie am Donnerstag vor Journalisten.