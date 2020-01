Rendi-Wagner sieht ÖVP-Programm mit Grüner Tarnfarbe

Wenig Gutes hat die SPÖ nach Analyse des türkis-grünen Koalitionspakts gefunden: "Es ist ein ÖVP-Programm mit Grüner Tarnfarbe", meinte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag. Für den stellvertretenden Klubobmann Jörg Leichtfried wird mit dem Programm der Schlüssel zur Republik der Volkspartei in die Hand gegeben.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz regiere mit sich selbst und seinen Freunden und werde eine Politik für diese und ihre Geldgeber machen, prognostizierte Leichtfried. Die Sozialpolitik ist es, die Rendi-Wagner die meiste Sorge macht. Was ÖVP und Grüne vorhätten, sei "ein Wagnis für den sozialen Ausgleich in Österreich". Das bezieht sich auch auf die Verteilung der Kompetenzen. Nach Einschätzung Leichtfrieds ist der neue Sozialminister nur noch Frühstücksdirektor, hat er doch die Agenden Arbeit und Konsumentenschutz an die Wirtschaftspartei ÖVP mit deren einschlägigen Interessen verloren.