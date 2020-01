Renault-Nissan-Allianz will bald neue Projekte angehen

Allen Spekulationen über ein Ende der Allianz von Renault und Nissan zum Trotz hat Renault-Chef Jean-Dominique Senard Entscheidungen über neue Gemeinschaftsprojekte der Autobauer angekündigt. Der Vorstand des Bündnisses werde Ende Jänner tagen, um Initiativen für substanzielle Kostensenkungen zu beschließen, sagte Senard am Donnerstag in Paris.

Die Partnerschaft war nach der Festnahme ihres Architekten und langjährigen Chefs Carlos Ghosn in Japan im November 2018 in eine Krise geraten. Der Ex-Chef von Renault und Nissan ist in Japan wegen Verstößen gegen Börsenauflagen und Veruntreuung von Firmengeldern angeklagt. Er entzog sich mit einer spektakulären Flucht in sein Heimatland Libanon Ende Dezember der Justiz. Bei einer Pressekonferenz vergangene Woche wiederholte Ghosn den Vorwurf, die aus seiner Sicht unbegründeten Anschuldigungen Nissans seien ein Komplott der Japaner, um einen von ihm betriebenen Zusammenschluss der Autobauer zu verhindern. Die "Financial Times" (FT) hatte am Wochenende berichtet, seit Ghosns Flucht treibe Nissan geheime Pläne zum Bruch der Allianz beschleunigt voran. Nissan und Renault hatten das dementiert.