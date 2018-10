Remis gegen Alberschwende

SC Admira holt sich weiteren Punkt in der Vorarlberg-Liga.

Dornbirn. Eigentlich standen vergangenen Samstag beim Heimspiel des SC Admira gegen Alberschwende alle Zeichen auf Sieg. Nachdem die Klocker-Elf in der Meisterschaft wieder auf Spur ist und gegen Wolfurt in der vergangenen Woche eine starke Partie zeigte, starteten die Admiraner dementsprechend selbstbewusst in die Partie. Verdient gingen die Dornbirner dann auch in der 13. Minute mit einem Tor von Frederic Winner in Führung. In weiterer Folge vergaben die Admiraner zahlreiche Chancen die Führung noch weiter auszubauen. Erst in der der 55. Minute war es dann Thomas Griesebner, der zum 2:0 traf. Obwohl der SC Admira das Spiel weiter dominierte, änderte ausgerechnet ein Eigentor von Rene Loacker das Drehbuch zum Spiel. Die Wälder-Elf schien plötzlich zum Leben erweckt und so war den Blauen aus dem Rohrbach auch kein Happy End vergönnt. In der 92. Minute sorgte Esref Demircan noch für den Ausgleichstreffer für die Gäste aus dem Bregenzerwald und besiegelte damit den Endstand der Partie: 2:2.