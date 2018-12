Religionsausübung ist 35 Prozent der Österreicher wichtig

Etwas mehr als einem Drittel der Österreicher ist die Ausübung ihrer Religion wichtig. Das ergab eine IMAS-Umfrage im Auftrag der Ordensgemeinschaften, die am Dienstag präsentiert wurde. 63 Prozent der Befragten bekannten sich dabei zum Katholizismus, neun Prozent zu anderen Glaubensgemeinschaften. Kein Bekenntnis hatten 26 Prozent.

Weiters wollten die Ordensgemeinschaften wissen, ob den Österreichern generell eine Orientierung in Lebensfragen fehlt, etwa wenn es darum geht, was in der Wirtschaft oder in der Politik “falsch und richtig ist”. “Voll und ganz” stimmten dem 14 Prozent zu, “einigermaßen” 36 Prozent, was in Summe genau die Hälfte der Befragten ausmacht. “Überhaupt nicht” fehlt eine Orientierung 17 Prozent der Befragten, “eher nicht” 24 Prozent.