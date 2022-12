Rekordzahl an offenen Stellen im dritten Quartal

Der Arbeitsmarkt war heuer im dritten Quartal weiter von niedriger Arbeitslosigkeit bei einer hohen Zahl an offenen Stellen geprägt. Von Juli bis September waren 221.600 Personen arbeitslos, um 23.100 weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig registrierte die Statistik Austria 218.100 freie Jobs, ein Höchststand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2009. Ebenso gestiegen ist die Zahl der Erwerbstätigen, die tendenziell wieder weniger von zu Hause aus arbeiten.

"Der Aufschwung auf dem heimischen Arbeitsmarkt ist ungebrochen und wird noch nicht von den wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise und des Ukraine-Kriegs beeinflusst: Im heurigen 3. Quartal stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,1 Prozent, die Zahl der Arbeitslosen ging um 9,5 Prozent zurück", kommentierte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas die aktuelle Entwicklung in einer Aussendung.

Im dritten Quartal gingen durchschnittlich 4.491.100 Personen ab 15 Jahren einer Beschäftigung nach. Das sind um 91.300 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Einen Zulauf gab es dabei sowohl bei Frauen (plus 1 Prozentpunkt) als auch bei Männern (plus 0,4 Prozentpunkte). Die Erwerbstätigenquote, das ist der Anteil der Erwerbstätigen an allen Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren, lag bei annähernd 75 Prozent. Der Zuwachs gründet dabei vor allem auf einem Anstieg der Teilzeiterwerbstätigen.